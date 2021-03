Reveja o discurso do Papa Francisco às autoridades do Iraque

Depois de uma audiência privada com o Presidener Barham Salih, Francisco encontra-se com representantes das autoridades políticas e da sociedade civil do país, bem como do corpo diplomático.

A viagem terá a duração de quatro dias e inclui vários momentos com os cristãos do Iraque, que têm sido duramente perseguidos ao longo das últimas décadas, bem como momentos de diálogo inter-religioso, incluindo um encontro a sós com o líder supremo dos xiitas no Iraque, o Ayatollah Ali al-Sistani.

Francisco visita Bagdad e também a região autónoma do Curdistão Iraquiano e o seu programa inclui uma ida a Qaraqosh, a maior cidade inteiramente cristã do Iraque.

O programa desta sexta-feira termina com um encontro com bispos, padres, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas na catedral siro-católica de Nossa Senhora da Salvação, um lugar simbólico, que foi palco de um massacre de cristãos durante uma liturgia, em 2010. Esse encontro está marcado para as 13h45.