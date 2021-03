Papa no Iraque. "É um dever visitar esta terra martirizada"

O Papa Francisco aterrou esta sexta-feira de manhã no Iraque. A chegada estava prevista para as 11h00, hora de Lisboa, e foi precisamente a essa hora que o avião que transporta o Papa acabou de rolar na pista do aeroporto em Bagdad. Francisco dá assim início a uma das visitas mais importantes do seu pontificado, e das mais arriscadas, e cumpre um sonho de mais de duas décadas. Foi em 1999 que foi anunciada a primeira visita de um Papa ao Iraque, na altura de João Paulo II, mas esta acabou frustrada por falta de entendimento entre o Vaticano e o regime de Saddam Hussein. Há mais de 20 anos, por isso, que os cristãos do Iraque aguardam uma visita do Papa. O Papa recebeu diversos avisos para não fazer esta viagem, por causa dos problemas de segurança e também da pandemia, mas insistiu que queria visitar o povo iraquiano, como tinha prometido fazer. Visita à "terra martirizada" do Iraque é um "dever" A bordo do voo que o levou de Roma a Bagdad, o Papa Francisco não escondeu a sua alegria em retomar as viagens apostólicas e cumprimentou os repórteres a bordo. "Estou feliz em retomar as viagens", declarou Francisco nestas declarações aos jornalistas que acompanham uma viagem histórica. O Papa considera que esta visita "é um dever rumo a uma terra martirizada por tantos anos" de guerras, terrorismo e conflitos sangrentos. O Santo Padre fez questão de, protegido com máscara e cumprindo as normas anti-covid, saudar todos os jornalistas e profissionais a bordo. "Não quero ficar longe, vou passar para cumprimentá-los mais de perto", sublinhou, agradecendo a "companhia". Durante a viagem, o Santo Padre também recebeu o prémio "Maria Grazia Cutuli" pelo seu papel de "enviado especial" em nome da fé, da fraternidade e da paz.

A viagem terá a duração de quatro dias e inclui vários momentos com os cristãos do Iraque, que têm sido duramente perseguidos ao longo das últimas décadas, bem como momentos de diálogo inter-religioso, incluindo um encontro a sós com o líder supremo dos xiitas no Iraque, o Ayatollah Ali al-Sistani. Francisco visita Bagdad e também a região autónoma do Curdistão Iraquiano e o seu programa inclui uma ida a Qaraqosh, a maior cidade inteiramente cristã do Iraque.