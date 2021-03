Francisco recorda o sangue dos mártires do Iraque para vincar o perdão e o diálogo

Contra a pandemia do desânimo

Embora a perseguição aos cristãos viesse a ser superada pelo Estado Islâmico depois da queda de Mossul, em 2014, o massacre da Igreja de Nossa Senhora da Salvação deixou a comunidade cristã profundamente traumatizada e acelerou o êxodo dos cristãos para outras regiões do país, mas sobretudo para o ocidente.

Atualmente restam no Iraque cerca de 200 a 300 mil cristãos, quando em 2003, antes da invasão e queda do regime de Saddam Hussein, eram cerca de 1,5 milhões.

“As dificuldades fazem parte da experiência diária dos fiéis iraquianos. Nas últimas décadas, vós e os vossos concidadãos tivestes de enfrentar os efeitos da guerra e das perseguições, a fragilidade das infraestruturas básicas e uma luta contínua pela segurança económica e pessoal, que muitas vezes levou a deslocamentos internos e à migração de muitos, inclusive cristãos, para outras partes do mundo. Agradeço-vos, irmãos bispos e sacerdotes, por terdes permanecido junto do vosso povo, apoiando-o, esforçando-vos por satisfazer as carências das pessoas e ajudando cada um a fazer a sua parte ao serviço do bem comum”, disse o Papa.

Francisco apelou aos líderes cristãos para que não se deixassem desencorajar e comparou o que chamou o “vírus do desânimo” com o momento atual de pandemia.

“É fácil ser contagiado pelo vírus do desânimo que às vezes parece difundir-se ao nosso redor. Mas o Senhor deu-nos uma vacina eficaz contra este vírus mau: é a esperança, que nasce da oração perseverante e da fidelidade diária ao nosso apostolado. Com esta vacina, podemos prosseguir com energia sempre nova, para partilhar a alegria do Evangelho como discípulos missionários e sinais vivos da presença do Reino de Deus, Reino de santidade, justiça e paz.”

“Quanta necessidade tem o mundo ao nosso redor de ouvir esta mensagem! Não esqueçamos

jamais que Cristo é anunciado sobretudo com o testemunho de vidas transformadas pela alegria do Evangelho”, sublinhou o Papa, que os animou a “perseverar neste compromisso, a fim de garantir que a Comunidade Católica no Iraque, apesar de pequena como um grão de mostarda, continue a enriquecer o caminho do país no seu conjunto”.

Francisco referiu de forma especial os jovens, que são mais atingidos pela vontade de abandonar a terra dos seus antepassados. “Aqui não existe apenas um património arqueológico inestimável, mas também uma riqueza incalculável para o futuro: são os jovens! São o vosso tesouro e é preciso cuidar deles, alimentando os seus sonhos, acompanhando o seu caminho, aumentando a sua esperança. Com efeito, apesar de jovens, a sua paciência já se viu colocada duramente à prova pelos conflitos destes anos. Lembremo-nos de que eles, juntamente com os idosos, são a ponta de diamante do país, os frutos mais saborosos da árvore: cabe-nos cultivá-los no bem e irrigá-los de esperança”, afirmou Francisco, neste seu discurso aos líderes católicos.