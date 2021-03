FC Porto vai dissecar derrota com o Braga para estar com saúde em Barcelos

"Temos de baixar a cabeça, olhar bem para as imagens que temos disponíveis, dissecá-las ao máximo e mostrar aos jogadores. Não é possível cometermos tantos erros numa meia-final", acrescenta.

Sérgio Conceição reforça que aquele "é um jogo para recordar". "Foi muito mau para nós. Não tem nada a ver com aquilo que somos como equipa. Estive a picar o jogo até às três da manhã. Vamos para estágio e vou voltar a falar do que temos de corrigir", revela o treinador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente, este sábado, para o campeonato.

A frustração da derrota sofrida com o Sporting de Braga tem de ser ultrapassada pelo FC Porto já com o Gil Vicente, mas os jogadores vão revisitar o jogo que ditou a eliminação da Taça de Portugal.

Com o Gil Vicente, espera outro comportamento da equipa e reconhece que "não será difícil fazer melhor do que com o Braga".

Assumindo a desilusão pela eliminação da Taça, até porque seja qual for o troféu, "nem que seja a taça de barro", Sérgio quer é ganhar, o treinador recorda, por outro lado, que a equipa tem sido "competitiva". "Temos muitas coisas positivas, nem tudo está mal", ressalva.

O que exige é que todos os jogadores vivam os jogos com ambição e paixão, "isso é determinante". "Eu tenho culpa, porque sou eu que tenho de os motivar", assume.

A rotação que tem sido obrigado a fazer, mais frequente do que em outras épocas devido ao aperto do calendário, tem tido reflexos no desempenho da equipa, mas o treinador mantém que tem "confiança total em toda a gente".