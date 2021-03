Covid não pode provocar cansaço mental a futebolistas e treinadores, defende Conceição

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Sérgio Conceição não admite que os seus jogadores apresentem qualquer cansaço mental decorrente dos efeitos da pandemia de Covid-19. O treinador sustenta que o futebol profissional é um setor privilegiado e "quem tiver cansaço mental não pode representar um clube como o FC Porto". Cansaço mental, sustenta, sentem "as pessoas que estão doentes, familiares dessas pessoas e que perdem pessoas, tanta gente com dificuldades em pagar as contas ao fim do mês, alguns até para comer". "Aí é preciso força mental para não se quebrar. Agora, nós? Futebolistas, treinadores, dirigentes, com uma vida fantástica, com o privilégio de fazer aquilo que gostamos, pagos e bem pago pagos?", questiona para concluir que nestes casos tem "dificuldade em entender esse cansaço mental". "Nesta época em que se fala tanto em Covid e dos problemas desta pandemia, até no futebol, esse cansaço mental, para mim, [no futebol] não existe", reforça o técnico portista, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente.

"Quem tiver cansaço mental não pode jogar no Porto" Sérgio dá o exemplo do FC Porto, em que em qualquer viagem há um "charter" exclusivo para a equipa. "Temos sempre um autocarro só para nós, à nossa espera, ficamos em hotéis de topo. Estamos a jogar num clube que nos permite estar na melhor competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões. Quem tiver cansaço mental não pode representar um clube como o Porto", sustenta. Noutro plano, há o cansaço físico e esse o treinador admite. "Fisicamente é terrível, porque é um calendário anormal", argumenta, voltando a um assunto que tem visitado durante toda a época. O Porto experimenta desde o início uma densidade de jogos que limita a equipa, as escolhas e potencia lesões. No jogo com o Braga, Pepe jogou com limitações e Sérgio Oliveira não foi titular, pelas mesmas razões.