Visita de Marcelo à Madeira e Açores adiada devido às condições de vento

As condições meteorológicas obrigam a adiar as visitas do presidente da república, esta sexta-feira, às regiões Autónomas da Madeira e Açores.

Fonte da Presidência adianta à Renascença que está previsto vento forte na Madeira, o que obrigou ao adiamento da deslocação, que será reagendada em data oportuna.

Marcelo Rebelo de Sousa deveria almoçar esta sexta-feira no Funchal com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estando ainda prevista reunião com o representante da República na região.

O programa deveria repetir-se depois em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, ou seja, reunião com o represente da República, seguido de jantar com o presidente do governo regional açoriano, José Manuel Bolieiro.