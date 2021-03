Tua Incubadora já tem certificação StartUP Visa e pode captar investimento estrangeiro

A Tua Incubadora, implementada pelo Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) já pode captar e apoiar empreendedores de outras nacionalidades, sem residência permanente no Espaço Schengen.

A certificação StartUP Visa, agora alcançada, é o instrumento que permite apoiar na implementação de ideias de negócio, no território da área de intervenção do PNRVT (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor), os promotores estrangeiros, que pretendam desenvolver e seu projeto em Portugal, e que ainda não tenham constituído empresa, ou empreendedores que já detenham projetos empresariais nos países de origem e que pretendam exercer a sua atividade em Portugal.

Outra das particularidades desta incubadora é o apoio às empresas existentes que, na sequência da pandemia da Covid-19, necessitem de se reestruturar, de repensar áreas de negócio ou metodologias.

“Estamos de portas abertas também para eles. Diria que, neste momento, são até a prioridade, vamos dar o apoio técnico a quem dele necessitar”, afirma o diretor do PNRVT, Artur Cascarejo.

O programa acolhe por projeto um empreendedor ou mais, até um limite máximo de cinco elementos. A idade mínima para inscrição no programa é de 18 anos e não há limite máximo de idade.

Já em relação aos vistos de residência ao abrigo do programa, serão concedidos até ao limite de cinco elementos por projeto, sendo que os projetos a apoiar têm que ter a domiciliação fiscal do negócio na área do PNRVT.

A nova certificação é mais “um contributo para que a região possa ser vista como um espaço de oportunidade e crescimento, competitiva para atrair investidores de outros países com anseios e vontade de investir em Portugal”, sintetiza o diretor do PNRVT.

A “Tua incubadora” tem como eixos prioritários de ação o turismo de natureza, ambiente e património e apoia atualmente 26 empreendedores dos concelhos que constituem o parque.

De entre as várias missões da incubadora destaca-se ainda a ajuda na descoberta de novos talentos, “jovens ou não, que possam desenvolver produtos ou serviços diferenciadores no território, que acrescentem valor ao leque empresarial existente, que ajudem a criar a chamada massa crítica”, indica em comunicado o PNRVT.

O Parque Natural Regional do Vale do Tua tem como missão a conservação da natureza e dos seus princípios básicos fazem parte a “promoção do desenvolvimento económico e social, com o objetivo de fixar a população, porque sem gente não há conservação, não há vida”.