Torres Novas: Detida dona de lar em que morreram duas idosas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta sexta-feira a proprietária de um lar ilegal em Torres Novas em que morreram duas idosas com 90 e 92 anos.

A arguida será agora ouvida em tribunal para ficar a conhecer as medidas de coação.

O lar ilegal funcionava em Riachos, no concelho de Torres Novas. A notícia de que a morte de uma utente de 90 anos tinha sido escondida à família foi conhecida na quinta-feira.



De acordo com o Correio da Manhã, os familiares deslocaram-se ao lar, na noite de terça-feira, com a intenção de mudar a idosa para outra instituição, no Entroncamento, mas foram impedidos pela proprietária de entrar. A GNR foi chamada ao local, que acabou por encontrar o cadáver numa cama, tapada por um lençol e em rigidez cadavérica.

À Renascença, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, garante que não tinha conhecimento da existência deste lar e que soube do caso através das autoridades.

No mesmo dia, foi conhecido o caso de uma segunda morte naquele lar ilegal e que a Judiciária estava a investigar o caso.

A primeira idosa terá morrido na terça-feira e a outra na quarta-feira, dia em que foi feita uma chamada para o 112.