"Queremos trabalhar". Empresários "a pão e água" protestam no Porto

O protesto estava marcado para as 15h30, mas cedo começaram a ser colocadas faixas no muro e nas escadas junto à câmara, quer com o nome do movimento, quer com frases como "Mais panelas e menos tachos" ou "Igualdade empresarial" e "Também somos cultura".

Algumas centenas de pessoas ligadas ao Movimento "A Pão e Água" protestaram esta sexta-feira em frente à Câmara do Porto para pedir ao Governo a abertura imediata do pequeno comércio de rua, bem como medidas de apoio.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Camões, um dos representantes do movimento disse que existe "empresas no fio da navalha" e lamentou a falta de apoios.

"Reivindicamos a abertura imediata do pequeno comércio de rua, como cabeleireiros, barbeiros, salões de beleza e livrarias", acrescentou.

Esperançoso de que o Governo olhe para este "apelo por socorro" e opte por um "desconfinamento com regras mas que não deixe a economia nacional morrer", Miguel Camões lembrou também que alguns setores, como discotecas e bares, estão encerrados há um ano.

No texto distribuído aos jornalistas, o movimento pede a permissão imediata de venda de bebidas em regime take-away, atribuição de "lay-off" simplificado a 100% em vez de 80%, com efeitos retroativos desde março de 2020, e a atribuição de linhas de crédito sem juros, pelo recém-criado Banco do Fomento, semelhantes ao mecanismo que o Turismo de Portugal já utiliza para apoiar as tesourarias das empresas em dificuldades, entre outras medidas.

O Movimento a Pão e Água já tinha escolhido este palco antes para se concentrar e reivindicar medidas.

A 13 de novembro, num protesto que juntou cerca de mil empresários, chegaram-se a viver momentos de tensão entre os manifestantes e as forças de segurança.

Hoje, o burro Óscar, um animal trazido de Miranda do Douro à manifestação pelo seu proprietário Carlos Valente que diz "já não ter dinheiro para comprar palha", foi alvo de atenções e "pousou" ao lado de dois bonecos semelhantes aos cabeçudos das romarias, cujas caras em fotografias eram as do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa. .

No "palco" improvisado ao longo da tarde estão previstas várias intervenções. Nos intervalos o "dj" pede aos presentes para manterem a máscara colocada, bem como distanciamento de pelo menos dois metros.