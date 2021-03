"Não podemos pedir aos miúdos que aprendam, quando não têm saúde, comida e casas estáveis"

Veja também:

Há dois anos que um prémio lhe deu uma voz nacional, mas o professor Rui Correia há tempo que fala de forma diferente com os seus alunos no Oeste. Aos 55 anos, sempre que pode substitui a palavra ensino por aprendizagem, porque o centro do que se passa numa escola, garante, é o aluno.

Por isto, e apesar de acreditar que a pandemia vai ter incontáveis consequências nefastas, a maior de todas talvez seja o aprofundar do fosso da desigualdade entre estudantes, esta é também uma crise que pode marcar uma rutura positiva: "A de terminar com a pedagogia do pronto-a-vestir."

Em relação à digitalização do ensino não o vê como uma panaceia, mas acredita que é já um presente bem real. Ainda assim, com perigos, ilustrando com a tirada que ouviu de um aluno: "Já percebi porque é que isto se chama ensino à distância, é porque desta forma estou longe de aprender o que quer que seja".

Nesta entrevista à Renascença, inserida na série "A pandemia vista pelas ciências sociais", este professor de História mergulha em profundidade no retrato das escolas no último ano.

Já conseguimos antever quais as principais consequências da pandemia para os alunos que estão no sistema de ensino em Portugal nos anos da Covid-19. Não digo as de hoje, mas aquelas que irão aparecer a longo prazo?

Antes de mais é bom que compreendamos que estamos num território que não está mapeado. Vamos ter de fazer como antigamente se fazia, quando se descobriam territórios novos, temos de criar cartografia destes novos tempos. Isso vai passar pela ideia de que esta pandemia funciona como funcionaram os furacões na Flórida.

É como se todo o sistema de ensino visse toda a água do leito do mar ser sugada, e deixasse à vista todas as fragilidades e desigualdades que já existiam desde sempre, e que de alguma maneira iam sendo conhecidas pelos professores. A escola é a primeira montra de todas as crises e os professores são as primeiras testemunhas do impacto que estas crises têm nos miúdos e nas famílias.

Em termos futuros, acho que a perceção das desigualdades vai ter de servir-nos para alguma coisa. Nunca devemos perder as oportunidades que as crises nos criam e acho que é um momento perfeito para terminar com a pedagogia do pronto-a-vestir.

Como assim?

Um tamanho servir para toda a gente e este modelo educativo tem de ser modificado para uma alfaiataria pedagógica em que cada fato é feito para cada aluno, apesar de [serem necessárias] muitas transversalidades.

RITMO DA VACINAÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL