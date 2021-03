​João Loureiro regressa a Portugal “muito cansado, mas feliz”

O advogado e antigo presidente do Boavista João Loureiro regressou esta sexta-feira a Portugal, depois de várias semanas no Brasil em que se viu envolvido no mediático caso de um avião com meia tonelada de droga.



“Estou muito cansado, mas feliz”, afirmou João Loureiro à chegada ao aeroporto Sá Carneiro, no Porto, onde tinha a família à sua espera, em declarações citadas pelo "Jornal de Notícias".

João Loureiro regressa a Portugal depois de prestar esclarecimentos à Polícia brasileiro sobre o seu envolvimento no caso que continua em investigação.

O advogado estava entre os passageiros do jato privado que viajou para o Brasil e que, quando se preparava para regressar a Portugal, foi detetada uma carta de meia tonelada de cocaína.

O antigo presidente do Boavista nega qualquer envolvimento no caso e disse que foi ouvido pelas autoridades brasileiras na qualidade de testemunha.