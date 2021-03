INEM licenciou mais de 500 desfibrilhadores para utilização em espaços públicos em 2020

De acordo com o organismo responsável pela emergência médica, em 2020, foi necessário recorrer a desfibrilhadores em locais públicos em 8.822 situações, tendo o equipamento recomendado a administração de pelo menos um choque em 711 dessas utilizações, o que é “demonstrativo de um número significativo de vidas salvas pela utilização do DAE”.

Antes de os DAE serem instalados em espaços públicos, os programas têm de ser licenciados pelo INEM, a quem cabe garantir que a sua eventual utilização é feita por um operador treinado e certificado, atuando por delegação médica.

A partir de 2012 passou a ser obrigatória a instalação de equipamentos de DAE em locais de acesso público que cumpram determinados requisitos, caso de estabelecimentos comerciais de maior dimensão, aeroportos e portos comerciais, estações ferroviárias, de metro e de camionagem com fluxo médio diário superior a 10 mil passageiros e recintos desportivos, de lazer e de recreio com lotação superior a 5 mil pessoas.

Segundo o INEM, “são cada vez mais as entidades” que, mesmo não tendo a missão prioritária de prestar a assistência médica pré-hospitalar, solicitam o licenciamento de programas de DAE, como é o caso da GNR.

“A Guarda Nacional Republicana de Faro iniciou recentemente o processo de licenciamento com vista à colocação destes equipamentos em onze viaturas dos seus postos territoriais”, exemplificou.

De acordo com o INEM, Portugal conta ainda com mais de 1.200 viaturas de emergência médica pré-hospitalar equipadas com aparelhos de DAE, nomeadamente os meios do INEM e dos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, como é o caso dos Bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa, o que “representa mais uma garantia de acesso à desfibrilhação a quem dela precise”.