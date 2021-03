Detidos dois jovens suspeitos de matar e atirar a um poço rapaz de 15 anos

A Polícia Judiciária deteve dois jovens, de 16 e 17 anos, suspeitos de matar e atirar para um poço um rapaz de 15 anos. Os suspeitos e a vítima estavam institucionalizados no Centro Jovem Tabor, em Setúbal.

"Os factos terão sido praticados no dia 15 de outubro do ano passado, num terreno abandonado, contíguo às instalações da instituição onde os dois detidos e a vítima, se encontravam institucionalizados", lê-se no comunicado da Judiciária.



A Judiciária refere ainda que "tanto os arguidos como a vítima já se tinham ausentado, injustificadamente e por diversas vezes, da instituição, o que fez pressupor que o desaparecimento da mesma se tivesse devido a mais uma das suas fugas".



A nota da PJ refere que "após o homicídio, o cadáver foi arremessado para o interior de um poço seco localizado nas imediações, sendo ocultado com terra, pelo que só foi localizado no passado dia 16 de fevereiro".

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Judiciária os dois suspeitos já estavam sinalizados por terem estado envolvidos por outros incidentes, mas, dada a sua idade, nunca foram julgados.



O Centro Jovem Tabor é uma Instituição Particular de Solidariedade Social para onde são encaminhados jovens referenciados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e pelo Tribunal de Menores.