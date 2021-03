Covid-19. Madeira com 46 novos casos e 120 recuperações

A Madeira diagnosticou 46 novos casos de Covid-19 e 120 recuperações nas últimas 24 horas. Regista-se um total de 819 infeções ativas, revelou a Direção Regional da Saúde (DRS), esta sexta-feira.

"Há a reportar 46 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira, que passa a contabilizar 7.478 casos confirmados de covid-19, tratando-se de dois casos importados (um do Luxemburgo e um da região de Lisboa e Vale do Tejo) e 44 de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", lê-se no boletim diário.

A Madeira contabiliza um total de 64 mortes associadas à covid-19.

"São 819 os casos ativos, dos quais 16 são casos importados e 803 de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos ativos, há a assinalar que 45 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (37 pessoas em Unidades Polivalentes e oito na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 15 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio", adianta a DRS.

No seu boletim diário, a Direção-Geral da Saúde (DGS) indicou que a Madeira registou nas últimas 24 horas 163 novos casos de covid-19. Algo que levou o executivo regional a emitir um comunicado hoje à tarde, à semelhança do que já tinha acontecido na terça-feira, dia em que a DGS reportou 140 novos casos no arquipélago e a região 61.

"O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, informa que os dados reportados no dia de hoje, 05 de março, no relatório da situação epidemiológica em Portugal, referentes à região não estão de acordo com a contagem diária feita na Região Autónoma da Madeira. Os números indicados são geradores de desinformação junto da população e são prejudiciais para a dinâmica do setor do turismo na região", afirma o executivo, de coligação PSD/CDS, em comunicado.

O Governo Regional relembra que "os números fidedignos são os dados reportados, diariamente, pela Direção Regional de Saúde, de forma clara, segura e transparente" e que "os dados reportados pela DGS têm como fonte de informação plataformas eletrónicas nacionais, SINAVE, que têm apresentado anomalias que resultam em atrasos nas notificações e cruzamento de informação".

"Os reportes diários da Direção Regional de Saúde, dos casos covd-19, são elaborados com base na informação, mais atual, reunida junto das Autoridades de Saúde, que por sua vez notificam e validam os casos na plataforma eletrónica nacional", elucida o executivo madeirense.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.458 pessoas dos 807.456 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.