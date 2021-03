Covid-19. Instituto Ricardo Jorge regista "claro decréscimo" da incidência em todo o país

Veja também:

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está nos 0,71 em Portugal continental, representando uma tendência decrescente de casos de Covid-19, com exceção dos Açores e da Madeira, que apresentam um valor acima de 1.

Segundo um relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a curva epidémica da infeção pelo novo coronavírus, divulgado esta sexta-feira, todas das regiões apresentam um Rt a cinco dias abaixo de 1, com exceção das duas regiões autónomas, o que "sugere um claro decréscimo da incidência de SARS-CoV-2" no país.

No relatório anterior, divulgado a 26 de fevereiro, o Rt médio do país situava-se nos 0,68.

O INSA refere que o Rt de 1,15 estimado para a Madeira deve ser interpretado com "cautela, pois pode ser resultado de uma atualização da base de dados por introdução de casos ocorridos no passado".

Por regiões e para os dias entre 24 e 28 de fevereiro, o relatório indica um Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - de 0,72 para o Norte, de 0,63 para o Centro, de 0,68 para Lisboa e Vale do Tejo, de 0,73 para o Alentejo, de 0,79 para o Algarve e de 1,02 para os Açores.

Desde 11 de fevereiro que se observa uma tendência de estabilização do Rt, com um ligeiro aumento de 0,61 para 0,73, refere ainda o INSA, que recorda que o índice de transmissibilidade atingiu os 2,12 como valor mais alto durante a pandemia que se iniciou em março de 2020.

O mesmo relatório avança ainda que, a nível europeu, Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de 14 dias entre os 120 e os 239.9 casos por 100 mil habitantes com tendência decrescente, estando na mesma situação que a Irlanda e o Reino Unido.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.486 pessoas dos 808.405 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.