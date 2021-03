Situação "muito preocupante". OMS a insta Brasil a tomar medidas agressivas

Veja também:

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou, esta sexta-feira, que a situação no Brasil em relação à pandemia de covid-19 é “muito preocupante” e instou o Governo a tomar medidas “agressivas”.

“O Brasil deve levar esta luta muito a sério”, disse o responsável, acrescentando que são fundamentais medidas para interromper a transmissão.

Numa conferência de imprensa a partir de Genebra e na resposta a uma pergunta sobre o aumento no Brasil de internamentos em cuidados intensivos de pessoas jovens, vários responsáveis da OMS afirmaram-se preocupados com a situação no país e o diretor-geral eferiu que está também preocupado com os estados vizinhos.

“Se o Brasil não agir de forma forte vai afetar todos os vizinhos e além da América Latina. Medidas de saúde sérias são muito importantes”, disse, referindo o “aumento contínuo” de casos em fevereiro, mas também do número de mortes.

“Muitos países baixaram [o número de casos] mas o Brasil piorou”, salientou.