Pessoa mais velha do mundo vai carregar chama olímpica no Japão. Tem 118 anos

Aos 118 anos de idade, a pessoa mais velha do mundo prepara-se para levar a chama olímpica, em maio deste ano, no Japão.

A japonesa Kane Tanaka, que sobreviveu a dois cancros e a duas pandemias globais, vai levar a chama ao passar por Shime, na sua cidade natal de Fukuoka.

Embora a família de Tanaka a empurrará numa cadeira de rodas durante a maior parte do percurso de cerca de 100 metros, a “supercentenária” - uma pessoa com mais de 110 anos de idade - está determinada a dar os últimos passos, enquanto passa a chama ao próximo corredor.

Segundo a CNN, Tanaka tem até um novo par de sapatilhas para o evento - um presente da família no seu aniversário, em janeiro.

"É ótimo que ela tenha atingido esta idade e ainda consiga manter um estilo de vida ativo. Queremos que outras pessoas vejam isto e se sintam inspiradas, e que não pensem que a idade é uma barreira", disse o neto, Eiji Tanaka, em declarações à CNN.

Os anteriores recordistas para os portadores de chamas olímpicas mais velhos incluem Aida Gemanque, do Brasil, que acendeu a chama nos Jogos de Verão do Rio 2016 com 106 anos, e o jogador de ténis de mesa Alexander Kaptarenko, que correu com a tocha nos Jogos de Inverno de Sochi de 2014, aos 101 anos de idade.

Tanaka nasceu em 1903, ano em que os pioneiros da aviação Orville e Wilbur Wright fizeram história ao completarem o primeiro voo motorizado do mundo.

Aos 19 anos de idade, teve quatro filhos com o dono da loja de arroz com quem casou, e trabalhou na loja da família até aos 103. Hoje, tem cinco netos e oito bisnetos.

Viveu duas guerras mundiais e a gripe espanhola de 1918, embora o seu neto Eiji tenha dito que não se recorda de ouvir a avó a falar muito sobre o passado. “Ela é muito progressista, gosta muito de viver no presente".

Tanaka não é, de forma alguma, a única centenária do Japão.

Pela primeira vez no ano passado, o Japão registou mais de 80 mil centenários, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do país - marcando o 50º aumento anual consecutivo.

Em 2020, uma em cada 1.565 pessoas no Japão tinha mais de 100 anos de idade - mais de 88% delas mulheres.

No Japão, as mulheres têm uma esperança de vida de 87,45 anos, em comparação com 81,4 anos para os homens, de acordo com números governamentais divulgados em julho de 2020.

Em 2019, o Guinness Book of World Records certificou Tanaka como a pessoa viva mais velha do mundo, e agora ela tem em vista outro marco - o recorde da pessoa mais velha a viver é de uma mulher francesa, que morreu com 122 anos de idade.

A família de Tanaka conta que a japonesa não tem feito qualquer treino para a estafeta da chama, mas está entusiasmada por fazer parte dos Jogos Olímpicos.

Mas avisou que a sua participação em maio, que é patrocinada por uma companhia de seguros de vida japonesa, dependerá das suas condições de saúde e meteorológicas.

A Chama Olímpica de Tóquio de 2020, adiada pela pandemia, começa na cidade de Fukushima a 25 de março, com várias medidas Covid-19 em vigor, anunciadas pelas autoridades no mês passado.