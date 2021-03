Margarita sobreviveu à Covid e os médicos levaram-na a ver o mar

A idosa saiu do hospital, mas ainda não teve baixa. Foi levada na cama por médicos do serviço de cuidados intensivos, até ao passeio marítimo.

Margarita Pascual passou mais de um mês nos cuidados intensivos devido à covid-19, uma jornada dolorosa e angustiante que a levou às portas da morte. 36 dias passados no Hospital del Mar, em Barcelona, que culminaram da melhor forma: Margarita, de 72 anos, sobreviveu. Mal recebeu o teste negativo que a deixou fora de perigo, foi ver o mar à porta do hospital.

Em entrevista à agência Efe, a médica-adjunta do serviço de UCI do Hospital del Mar, Andrea Castellví, disse que o passeio de Margarita foi inserido no âmbito de uma tentativa do hospital de “humanizar os cuidados intensivos”.

Segundo a profissional de saúde, é sempre benéfico para os pacientes poderem sair e cheirar o mar e lamenta que os passeios tenham sido reduzidos devido à pandemia.

“Apesar de não termos provas científicas, acreditamos que para os nossos pacientes, o reencontro com os seus familiares e estar ao ar livre é uma grande ajuda, e notamos isso neles”, contou Andrea Castellví.