Assessor nomeado por Trump detido por invasão ao Capitólio

Federico Klein, um assessor contratado por Donald Trump quando este era Presidente dos Estados Unidos, foi detido esta sexta-feira por ter participado na insurreição no Capitólio, no passado dia 6 de Janeiro. É o primeiro membro da ex-administração Trump a ser formalmente detido por ligações ao ataque.

Segundo noticiou o site Politico, Klein – que foi nomeado por Trump para o Departamento de Estado em 2016 - foi detido no estado da Virgínia. O FBI terá encontrado o antigo assessor através de fotografias e imagens de videovigilância do dia do ataque.

Num dos vídeos usados pelas autoridades para identificar Federico Klein, recolhido através de uma body cam usada por um polícia do Capitólio, é possível ver Klein a atirar um escudo policial contra as autoridades e a pedir “reforços” aos apoiantes do antigo Presidente. “Precisamos de pessoas frescas!”, repetiu e gritou o assessor.

O Washington Post noticia que Klein tinha acesso a informação secreta graças à sua posição no Departamento de Estado e fazia parte da campanha presidencial de Trump quando este ainda era candidato.