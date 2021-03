Frederico Silva eliminado no Cazaquistão

O tenista português Frederico Silva falhou a qualificação para as meias-finais do torneio Nur-Sultan 2, de categoria Challenger, que decorre até domingo no Cazaquistão, ao ser derrotado pelo austríaco Sebastian Ofner, em três equilibrados sets.

O esquerdino das Caldas da Rainha, 179.º colocado no "ranking" ATP, ainda levou o encontro dos quartos de final à terceira partida, após ter cedido a primeira e ter estado em desvantagem na segunda (1-3), mas não conseguiu aproveitar nenhum dos quatro pontos de "break" de que dispôs e viu Ofner (171.º ATP) selar o triunfo, com os parciais de 7-6, 4-6 e 7-5, em duas horas e 30 minutos.

Apesar de ter sido eliminado pela segunda semana consecutiva nos quartos de final em Nur-Sultan, o número três nacional, de 25 anos, já assegurou virtualmente a subida à 172.ª posição da hierarquia mundial, a sua melhor classificação de sempre.

Sebastian Ofner vai discutir o acesso à final com o vencedor do encontro entre o japonês Taro Daniel (121.º ATP) e Tung-Lin Wu (243.º ATP), de Taipé.