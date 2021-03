Francisco Belo quarto no peso com recorde nacional nos Europeus de atletismo

Francisco Belo conseguiu o quarto lugar do lançamento do peso masculino dos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Torun, com a marca de 21,28 metros, novo recorde nacional.

Após o quarto lugar de Glasgow, há dois anos, Belo volta a ficar à beira do pódio, mas apossa-se do recorde nacional em pista coberta da especialidade, que estava com Tsanko Arnaudov (21,27, em 2018).

Nas qualificações, de manhã, Belo fora o primeiro, já com um recorde pessoal de 21,04.

O pódio ficou para o checo Tomas Stanek, primeiro à frente de Michal Haratyk, da Polónia, e de Filip Mihaljevic, da Croácia.

Entretanto, Mariana Machado correu a final dos 3.000 metros, sendo 11.ª, com 9.19,61 minutos.