Europeus de Atletismo: Auriol Dongmo conquista medalha de ouro para Portugal

A atleta portuguesa Auriol Dongmo sagrou-se esta sexta-feira campeã da Europa do lançamento do peso em pista coberta, nos campeonatos que decorrem na Polónia.

Nascida nos Camarões, Auriol Dongmo bateu toda a concorrência para se sagrar campeão europeia.

A atleta do Sporting, de 30 anos, traz a medalha de ouro para Portugal com um lançamento de 19,34 metros.

Auriol Dongmo estreou-se da melhor maneira numa grande competição com a camisola da seleção das quinas e pode sonhar com um bom resultado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, deste ano.



Em segundo lugar, com a medalha de prata, ficou a sueca Fanny Roos, que com 19,29 metros bateu o recorde do seu país, que era de 19,06 metros.



[notícia em atualização]