Taça de Portugal troca Jamor por Coimbra devido à qualidade do relvado

Horácio Antunes, presidente da Associação de Futebol de Coimbra, acredita que a qualidade do relvado de Coimbra, contrastando com o atual estado do tapete do Jamor, foi o motivo que levou a Federação Portuguesa de Futebol a relocalizar a final da Taça de Portugal pelo segundo ano consecutivo.

"Penso que os fatores são os mesmos que o ano passado: fizemos um trabalho e o relvado está ainda em melhores condições", afirma, em Bola Branca.

O dirigente destaca ainda a favorável posição geográfica da cidade, tendo em conta que as equipas presentes na final viajam de Lisboa e de Braga: “Podia ser em Coimbra, podia ser em Aveiro, podia ser em Leiria. Três magníficos estádios. Calhou em Coimbra, sem qualquer tipo de contrapartida”.

Horácio Antunes fala em “satisfação por voltar a receber a final da Taça de Portugal em Coimbra”, mas admite surpresa na escolha da Federação Portuguesa de Futebol, por escolher o estádio pelo segundo ano consecutivo.



“Tendo tido a última final aqui em Coimbra, não estávamos muito convencidos de que tal pudesse voltar a acontecer”, explica.

Ainda assim, agradece à Federação Portuguesa de Futebol por ter “concedido essa honra” e revela que a Académica de Coimbra e o presidente da Câmara Municipal de Coimbra já terão sido contactados por Fernando Gomes.

“Em conjunto, tentaremos tudo para receber da melhor forma as comitivas”, promete o presidente da AF Coimbra, deixando o desejo de poder ver o campo “emoldurado de gente”.

Horácio Antunes explicou, em entrevista à Renascença, que esta foi uma decisão “unilateral” e da exclusiva responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol.

A final está marcada para o próximo dia 23 de Maio, para o palco onde se jogarão também as finais da Taça de Portugal feminina, a 30 de maio, e do Campeonato de Portugal, a 12 de junho.