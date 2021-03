Nota 3 para Manuel Oliveira. "Não teve interferência, mas longe de uma exibição brilhante"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considera que Manuel Oliveira, árbitro Sporting-Santa Clara, fez uma exibição "irregular" no critério que teve, apesar de não ter tido interferência no desfecho do jogo com qualquer decisão negativa, pelo que merece nota 3.

"Não teve interferência no jogo, mas longe de ter sido uma exibição brilhante no critério técnico que teve, deixou a desejar, pede-se mais a um árbitro de primeira categoria", afirma.

O especialista em arbitragem diz que a equipa de arbitragem no estádio e no VAR esteve bem nos lances em que Santa Clara e Sporting pediram penálti, ao não assinalar uma alegada mão de Gonçalo Inácio, aos 50 minutos, e quando Matheus Nunes caiu na área, aos 63.

Paulo Pereira destaca a falta de critério que motivou as queixas do lado do Santa Clara: "Manteve-se a irregularidade na segunda parte, com mudança de critério, que levou aos protestos do Santa Clara. Não há um clube prejudicado, mas há falta de critério nas faltas e nos lances. O clube mais pequeno, a jogar fora, sentiu-se mais incomodado com a situação. Na má qualidade, conseguiu ser igual para os dois".

O árbitro deu quatro minutos de descontos, período no qual o Sporting chegou à vantagem. Manuel Oliveira apitou para o fim do jogo aos 95 e Paulo Pereira considera uma boa decisão.

"No tempo de compensação deu quatro minutos. Durante quatro minutos, houve um momento de substituições e tivemos festejos do golo. Deu cinco minutos, parece-me suficiente para colmatar os dois momentos em que esteve interrompido. Foram justos", termina.