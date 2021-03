Não é no Jamor. Coimbra recebe final da Taça de Portugal

O Estádio Cidade de Coimbra vai receber, pelo segundo ano consecutivo, a final da Taça de Portugal. Benfica e Braga defrontam-se a 23 de maio no estádio habitualmente utilizado pela Académica.

A Federação Portuguesa de Futebol fez o anúncio, no site oficial, sem explicar as razões por que o jogo não se realiza no Estádio Nacional, no Jamor, em Oeiras, que é destino tradicional dos finalistas da Taça.

Ainda não está definido se o jogo terá público nas bancadas. Dependerá da evolução da pandemia, mas o presidente da Associação de Futebol de Coimbra, Horácio Antunes, espera que "possa haver alguma abertura a público por essa altura".

Também em declarações publicadas no site da Federação, Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, também manifesta desejo de que possa ser um espetáculo com público, mas remete a decisão para as autoridades competentes: "Não temos poderes para determinar isso, sendo preponderantes as recomendações da Direção-Geral da Saúde que devemos sempre respeitar”.

O Estádio Cidade de Coimbra vai receber, ainda, a final da Taça de Portugal do futebol feminino, a 30 de maio, e a final do Campeonato de Portugal, que determina o campeão do escalão, a 12 de junho.