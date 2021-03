Consolidar da liderança da I Liga dará recorde ao Sporting

Com o empate com o FC Porto , no Dragão, o Sporting igualou, 39 anos depois, o feito dos comandados do inglês Malcolm Allison, que, a abrir o campeonato de 1981/82, somaram 15 vitórias e seis empates, com 47-16 em golos.

A partir das 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt, a formação comandada por Rúben Amorim, que acaba de renovar contrato, recebe o sétimo colocado, Santa Clara (28), e, caso alcance o 18.º triunfo na prova, ficará, provisoriamente, a 12 do Braga, a 13 do FC Porto e a 16 do Benfica, que é quarto.

Os leões vêm de um empate (0-0) no clássico com o FC Porto, que serviu para manter a vantagem de 10 pontos sobre os dragões, entretanto ultrapassados no segundo lugar pelo Sporting de Braga, que reduziu para nove a diferença para o Sporting.

A 22.ª ronda da I Liga arranca às 18h30, com o Paços de Ferreira a tentar consolidar o quinto lugar na receção ao Nacional, após o desaire averbado com o Santa Clara.

O conjunto comandado por Pepa soma 38 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, sexto, e poderá colocar pressão no Benfica, que apenas entrará em campo na segunda-feira.

I LIGA

22.ª jornada

Sexta-feira, 5 de março

18h30 Paços de Ferreira – Nacional

20h45 Sporting – Santa Clara

Sábado, 6 de março

15h30 Portimonense – Tondela

18h00 Gil Vicente – FC Porto

20h30 Boavista – Famalicão

Domingo, 7 de março

17h30 Marítimo – Moreirense, 17:30

20h00 Rio Ave – Farense, 20:00

Segunda-feira, 8 de março

20h15 Belenenses SAD – Benfica

Terça-feira, 9 de março

21h45 Sporting de Braga – Vitória de Guimarães