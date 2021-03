"Bis" de Luther Singh aproxima Paços de Ferreira do Benfica

O Paços de Ferreira recebeu e venceu, esta sexta-feira, por 2-1, o Nacional da Madeira na partida que arrancou a 22ª jornada da I Liga.

A grande figura do jogo foi o sul-africano Luther Singh, que bisou e deu os três pontos à equipa treinada por Pepa. O extremo fez o primeiro com um grande remate de primeira de fora da área, aos 15 minutos de jogo.

O Nacional ainda empatou, aos 30 minutos, por Riascos, mas o lance foi invalidado pelo VAR por falta de Pedro Mendes. Pouco depois, o Paços marcou o segundo, novamente com um remate de Luther Singh à entrada da área.

Perto do fim, Martín Calderón enviou uma bola ao poste, aos 87 minutos de jogo, e Róchez reduziu para o Nacional em cima do apito final, aos 94 minutos, no último lance do jogo.

O Paços de Ferreira volta às vitórias, depois de ter sofrido uma dura derrota por 3-0 em casa do Santa Clara na última jornada, e soma 41 pontos, menos um do que o Benfica, que ainda não entrou em campo nesta jornada.

Nacional continua em risco, com os mesmos 21 pontos e pode cair até à zona de despromoção, dependendo dos resultados dos rivais.