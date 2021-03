Schalke e Mainz empatam e continuam em zona de despromoção

O Schalke e o Mainz empataram sem golos, na 24ª jornada da I Liga alemã de futebol, numa partida de paupérrima qualidade entre duas das equipas mais fracas do campeonato, que permanecem na zona de despromoção.

O Mainz esteve quase sempre no meio-campo do Schalke, mas nunca conseguiu encontrar soluções para ultrapassar o bloco baixo dos anfitriões, que defenderem o tempo todo com muitos jogadores junto à sua área e a tentarem explorar o contra-ataque.

Com este nulo, o Mainz segue em 16.º e antepenúltimo lugar, com 18 pontos, enquanto o Schalke é o ‘lanterna vermelha’ com 10 pontos apenas, fruto de uma vitória, sete empate e 16 derrotas em 24 jogos.

A Bundesliga é liderada pelo Bayern Munique, com 52 pontos, que recebe no sábado o atual quinto classificado, Borussia Dortmund, seguido do Leipzig, com 50, do Wolfsburgo, com 45, e do Eintracht Frankfurt, com 42.