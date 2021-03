Bruno Génésio é o novo treinador do Rennes. O técnico francês está de volta ao seu país, depois de duas épocas no Beijing Guoan da China.

Sucede a Julien Stéphan, que entrega o clube no 10.º lugar da liga francesa. O antigo treinador foi demitido após sete jogos sem vencer. Na última partida do campeonato - derrota por 1-0 com o Lyon -, o Rennes foi orientado pelo interino Phillipe Bizeul.

Génésio, de 54 anos, destacou-se pelo Lyon, clube que representou enquanto jogador e único que tinha orientado, até agora, em França. O Rennes, que esta época jogou a fase de grupos da Liga dos Campeões, está a seis pontos de um lugar de acesso a uma competição europeia.