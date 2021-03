Presença de público no GP de Portugal é ainda uma incógnita

Portugal recebe, pelo segundo ano consecutivo, um Grande Prémio de Fórmula 1 , mas ainda sem uma definição sobre a presença de público nas bancadas do Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

O diretor-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, manifesta a esperança de "receber os fãs em Portimão de forma segura". "Estamos a trabalhar os detalhes do plano com o promotor", anota, numa declaração publicada no site oficial da competição.

Em outubro passado, 27 mil pessoas deslocaram-se ao Autódromo Internacional do Algarve e as imagens do evento causaram polémica. Em determinados casos não foram observadas as regras básicas de prevenção de transmissão da Covid-19.



A descida de novos casos de Covid-19, verificada nas últimas semanas em Portugal, sustentou a decisão da Fórmula 1 em selecionar Portimão para preencher a vaga em aberto no calendário.

Com ou sem público, Paulo Pinheiro destaca que "há sempre um volume de turismo assegurado pela própria organização, pela dimensão do evento e pela sua exposição mediática".

"Obviamente que, havendo público, o impacto económico é exponencialmente diferente. Mas é prematuro falar disso porque faltam cerca de dois meses para a prova. A evolução no último mês e meio tem sido muito positiva e vamos esperar que assim continue", deseja.

"Organização de 2020 fez a diferença"

O administrador do AIA acrescenta que o exemplo do ano passado contribui de forma decisiva para esta nova adjudicação. Paulo Pinheiro considera que “a organização de 2020 fez a diferença para que Portimão voltasse ao calendário da Fórmula 1 em 2021”. "No ano passado, montámos a prova em três meses, algo que nunca tinha sido feito. Foi algo único que deixou toda a gente impressionada", salienta, nesta entrevista a Bola Branca.

"Este retorno era natural", sublinha, esperando que este ano "a prova seja ainda melhor do que a do ano passado".