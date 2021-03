Fórmula 1 oficializa GP de Portugal a 2 de maio

Veja também:

Está confirmado. Portugal voltará a receber a Fórmula 1 em 2021. A notícia foi oficializada esta manhã no site oficial da competição.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe a terceira prova do calendário, a 2 de maio. Em 2020, Portugal voltou a organizar um Grande Prémio de Fórmula 1, na sequência do cancelamento de corridas, devido à pandemia de Covid-19.

O evento contou com a presença de público e a organização espera que este ano seja, de novo, possível ter espetadores nas bancadas.

O diretor-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, agradece a dedicação do promotor da corrida e do Governo português, manifestando a esperança de "receber os fãs em Portimão de forma segura". "Estamos a trabalhar os detalhes do plano com o promotor", revela.

Em outubro passado, 27 mil pessoas deslocaram-se ao Autódromo Internacional do Algarve e as imagens do evento causaram polémica. Em determinados casos não foram observadas as regras básicas de prevenção de transmissão da Covid-19.