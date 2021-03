24 Horas de Le Mans só em agosto. Prova adiada para ter público nas bancadas

As 24 Horas de Le Mans em automobilismo, a contar para o campeonato do mundo de resistência, foram adiadas para 21 e 22 de agosto, de forma a permitir a presença de público no evento.

Esta é a terceira vez na história que a mítica prova de resistência não se realiza em maio ou junho, depois de o mesmo já ter acontecido em 1968, devido à crise social e política vivida em França, e em 2020, devido à pandemia de Covid-19.