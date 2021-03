Euromilhões: Acerta na chave de 210 milhões de euros, mas aposta não foi registada

Um casal britânico acertou na chave do Euromilhões, no dia em que o jackpot chegava aos 210 milhões de euros. No entanto, houve um “pequeno” problema: o casal não tinha dinheiro suficiente na sua conta online e acabou por não receber o enorme prémio.

Ao jornal The Sun, os jovens estudantes Rachel Kennedy e Liam McCrohan (de 19 e 21 anos, respetivamente), contaram que jogaram os mesmos números que tinham jogado nas últimas cinco semanas. Mas a conta não tinha fundos suficientes, o valor da aposta não foi debitado e, por consequente, a aposta não foi registada.

Rachel foi a primeira a saber que tinha acertado na chave que daria o prémio de 182 milhões de libras (210 milhões de euros). Telefonou para o número indicado, mas em vez de lhe dizerem que estava milionária, contaram-lhe uma notícia desapontante.

“Liguei para o número a achar que tinha ganho e disseram: ‘Sim, tem os números corretos mas não tinha fundos na sua conta e o pagamento do bilhete não foi concluído’. Estava nas nuvens quando pensei que tinha ganho. O Liam ficou mais triste que eu”, disse a estudante.

Conta ainda que o namorado, que estuda Economia, já estava a fazer contas sobre como o casal iria gastar a enorme quantia. A própria Rachel disse que “já imaginava a casa de sonho e o carro de sonho”.

Rachel Kennedy lamenta a situação, afirmando que ficou “de coração partido” com a notícia. O casal já prometeu que ia mudar a combinação vencedora, dada a improbabilidade de esta se repetir.

“Por acaso tenho duas combinações. Uma delas é com aniversários de família, mas a combinação vencedora eram só números aleatórios”, disse a jovem.