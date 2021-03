"A espera vai valer a pena". Rock in Rio adiado para 2022

O festival Rock in Rio (RiR) Lisboa vai ser adiado para os dois últimos fins de semana de junho de 2022, informou esta quinta-feira a organização.

Em comunicado, a vice-presidente executiva do RiR, Roberta Medina, informa que a próxima edição vai acontecer nos dias “18, 19, 25 e 26 de junho de 2022”, decisão que é justificada com o facto de o país se encontrar, ainda, em estado de emergência, em virtude da pandemia de Covid-19, “e sem garantias de que, em junho, estejam reunidas as condições para realizarmos o festival no seu modelo original”.

O adiamento, reconhece Roberta Medina, vai ter impactos para a economia relacionada com a logística do evento.

Nesta fase, “estaríamos a preparar a entrada de materiais e fornecedores no Parque da Bela Vista para dar início à construção de mais uma Cidade do Rock, impactando diretamente mais de 17.600 pessoas e mais de 370 empresas que trabalham” para realizar o festival que, segundo as estimativas da organização, “atrairia para o país cerca de 20 mil turistas, geraria um impacto positivo para a economia superior a 70 milhões de euros e conectaria com energia, esperança e alegria mais de 5,8 milhões de pessoas através da música e do entretenimento”.