Sporting anuncia renovação de Rúben Amorim. "Temos muito para ganhar e muito para fazer"

O Sporting anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com Rúben Amorim, com contrato agora válido até 2024.

O treinador de 36 anos chegou a Alvalade na última temporada, em março, e tem-se destacado esta época, com o Sporting já a ter conquistado a Taça da Liga e a liderar de forma isolada o campeonato, com mais nove pontos do que o segundo classificado, o Braga.

Amorim conta apenas com quatro anos de carreira enquanto treinador, tendo começado no Casa Pia, em 2018, passou pela equipa B e principal do Sporting de Braga, onde chamou à atenção do Sporting, que investiu 10 milhões de euros na sua contratação.

Em declarações aos meios do clube, Amorim mostra-se satisfeito por prolongar o vínculo e diz que "muito mudou", mas que há ainda "tudo por fazer".

"Sinto-me em casa, sempre o disse. Quando falhámos um objectivo na época passada, disse no fim do jogo que fiz a opção certa. Disse-o quando ganhámos o primeiro título e essa é a verdade. Muito mudou, mas há tudo para fazer. Tenho a mesma ambição. Queria deixar uma palavra à equipa técnica e agradecer-lhes todo o trabalho, assim como aos jogadores, que possibilitaram esta oportunidade de continuar ligado a um Clube como o Sporting CP. Temos muito para ganhar e muito para fazer", afirma.

Rúben Amorim abordou ainda o projeto leonino explicando, que passa pela aposta na formação: "Começou muito antes de o treinador cá chegar. Conhecia a ideia do Sporting e o desafio era muito aliciante e difícil. É um desafio que é a minha cara: apostar na formação, num desafio difícil e num clube muito grande. Há um ano disse que estávamos aqui para planear o futuro, mas que tínhamos de ganhar o próximo jogo".



Varandas e o "homem certo" no banco

O contrato foi assinado na tarde desta quinta-feira com a presença do presidente Frederico Varandas, que demonstrou o agrado com a renovação de contrato de Amorim, quem considera o "homem certo" para o cargo.

"Enquanto presidente do Sporting, estou muito feliz porque acho que é um dia muito feliz para o clube. O que nos fez estar aqui há um ano a assinar contrato com este treinador e com esta equipa técnica são exactamente as mesmas razões que nos levam a redobrar a confiança nessas mesmas pessoas", afirmou.

O presidente deixou rasgados elogios ao treinador: "É um treinador brilhante e leal e é um homem com princípios. Estas qualidades, para nós, são muito importantes, ainda para mais sendo um treinador que lida com miúdos que ainda não estão formados. Estou convicto de que é o homem certo para fazer este clube crescer e ser cada vez mais competitivo".

Frederico Varandas afasta-se ainda de afirmar que o Sporting tem o campeonato já ganho e deixa críticas a quem tem essa opinião.

"Estamos a 13 jornadas de acabar o campeonato e a dez pontos de um lugar que nos garanta o acesso direto à Liga dos Campeões e isso é extremamente positivo. Falar em festejos, falar em cerimónias, falar em títulos que já estão ganhos... Quem diz isso, genuinamente não quer que o Sporting vença", diz.

O responsável termina as declarações ao afirmar que a equipa de futebol não "tira os pés do chão" na luta pelo objetivo: "Sabemos a realidade da dificuldade do campeonato, sabemos a valia e o poderio dos nossos rivais, sabemos a dificuldade das equipas de hoje cada vez mais trabalhadas e sabemos o caminho que temos pela frente. Se estamos muito orgulhosos e confiantes? Estamos, mas não é isso que nos faz desviar [do caminho] ou tirar os pés da terra".

[Atualizado às 18h21]