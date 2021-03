Afirmação de Gonzalo Plata no Sporting é uma dança a dois

Rúben Amorim não dá Gonzalo Plata como perdido. O Sporting continua a depositar "muitas esperanças" no equatoriano, cuja afirmação em Alvalade depende de um bailado a dois entre treinador e jogador.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, Rúben Amorim sublinhou que Plata, que foi despromovido à equipa B e até já jogou pelos sub-23, "tem de crescer como atleta e profissional de futebol". Contudo, também apontou o dedo a si próprio, numa comparação com o antecessor.

"Eu também tenho de aprender a lidar com o Plata. O melhor período do Plata foi com o Silas, a ligação com os treinadores ajuda nisso. Vou melhorar a perceber melhor o Plata e ele vai crescer muito. A exigência também é muito grande e ele tem de crescer", salientou.

Rúben Amorim admitiu que "outros jogadores têm uma formação diferente e sabem o que é ser profissional desde muito pequenos".

Por outro lado, deixou uma garantia sobre Plata: "Terá tempo para se afirmar na nossa equipa. Joga na B, mas joga com o símbolo do Sporting. Plata voltará à equipa principal mais cedo ou mais tarde."