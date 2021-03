​Guerreiros com armas letais despedaçaram os dragões

Depois de ter feito a dobradinha na temporada passada, o Futebol Clube do Porto está em vias de concluir uma época de mãos praticamente a abanar.



Afastada a possibilidade de assinar pela primeira vez o seu nome na Taça da Liga, o clube do Dragão acaba de ser afastado da final da Taça de Portugal, e manter-se muito distante da possibilidade de revalidar o título de campeão nacional.

Neste momento, o objectivo maior dos portistas consiste em manter a chama acesa na Liga dos Campeões Europeus. E não está fora de questão essa hipótese, depois da vitória conseguida em casa frente a uma Juventus muito periclitante, que pode muito bem não ser capaz de dar a volta ao resultado negativo com que saiu da cidade Invicta.

É evidente que a treze jornadas do fim, o campeonato português não pode ser descartado, embora a grande diferença para o líder da classificação não seja fácil de anular.

E depois, o segundo lugar é igualmente importante, tal como o terceiro, por estarem ambos virados para a próxima edição de Champions. E são exactamente esses lugares que também estão em causa, porque a concorrência (Braga e Benfica) também não se deita à sombra da bananeira.

Quanto ao jogo de ontem à noite, um grande espectáculo a confirmar duas equipas de qualidade, o seu desfecho não merece contestação.

Num jogo em que os portistas entraram entorpecidos, os guerreiros do Minho aproveitaram para explanar futebol de qualidade que lhes viria a render fartos proveitos.

Quando o FC Porto acordou, ficou difícil dar a volta ao resultado.

Um Braga compacto, e a defender muito assisadamente, nunca deu a ideia de estar a admitir a possibilidade de vir a permitir a reviravolta, deixando os dragões jogar mais com o coração do que com a cabeça.

A Taça segue esta noite com o Benfica a receber o Estoril Praia depois de ter vencido na Amoreira por 3-1.

Tanto quanto possa prever-se, este jogo não ficará para a história.