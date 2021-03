Cristãos querem ver a “máquina diplomática” do Papa a funcionar

Os cristãos do Iraque, e do Médio Oriente em geral, esperam que a visita do Papa Francisco não seja apenas para estar com os seus fiéis católicos no país, mas sim para melhorar a sorte da comunidade em geral e garantir os seus direitos.

Para isso, dizem, contam com o que sabem ser uma poderosa máquina diplomática.

Em entrevista à Renascença, Metin Rhawi, responsável pelas relações externas da União Siríaca Europeia (USE), que representa os interesses de cristãos na zona do Iraque, Síria e Turquia, diz que há vozes na comunidade cristã que contestam a visita de Francisco nesta altura.

“Sofremos de genocídios há mais de 100 anos, o último foi em 2014 às mãos do Estado Islâmico, antes disso em 1915 pelos otomanos e ainda em 1894. Ninguém pede responsabilidades por aquilo que aconteceu. Os nossos direitos não existem. Ninguém fala no nosso direito de educar os nossos filhos e usar a nossa língua, o direito a sermos cristãos”, diz.

“Portanto há muitos direitos em falta e algumas pessoas acham que antes de viajar e legitimar o regime, o Papa devia exigir que isso seja corrigido, garantindo que os cristãos vejam os seus direitos reconhecidos. Há o perigo de isto legitimar o regime e dar a ideia de que tem sido bem-sucedido na forma como lidou com estas questões”, acrescenta Metin Rhawi.

O próprio representante da USE, porém, não se identifica com esta perspetiva. “Sabemos que o Papa tem muita influência e pode ajudar a influenciar muitos países, sobretudo os países que são de tradição católica. Nós, na União Siríaca Europeia não expressámos quaisquer reservas sobre a visita do Papa, achamos que é bom, é importante que ele vá visitar as nossas terras porque alguns dos nossos membros pertencem às suas igrejas e ele deve perguntar sobre os seus direitos, e esperamos que o faça.”

“Compreendemos que ele não é um chefe político com um exército à disposição, nem pode aplicar sanções, nem nada do género, mas sabemos que ele tem a capacidade, quando o quer, de traçar uma linha vermelha que ninguém deve atravessar. Esperamos que seja essa a sua intenção, porque vemo-lo a ele e aos que o rodeiam muito preocupados com a ideia de que o Cristianismo desapareça do Médio Oriente, do Iraque. Estão a fazer o melhor possível. A sua arma mais poderosa é a oração, mas tem também a diplomacia e acreditamos que a vai usar”, completa.

O padre Thabet Habeb Yousef diz, no entanto, que todos os cristãos estão entusiasmados com a visita do Papa, incluindo os não católicos. “Todos os cristãos depositam a sua esperança nesta visita do Papa ao Iraque, mas não apenas os cristãos. Muitos muçulmanos também depositam as suas esperanças nesta visita mais do que noutras figuras, incluindo os políticos iraquianos”, diz.