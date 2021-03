Bispos portugueses reúnem-se a 11 de março

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) volta a reunir daqui a uma semana, na quinta-feira, dia 11.

O acordo estava agendado para terça-feira, 9, mas, apurou a Renascença, motivos de agenda de alguns bispos levaram ao adiamento da reunião para 11.

O encontro, marcado para as 14h30, irá decorrer via Zoom e, no final, serão dados a conhecer através de “comunicado os assuntos tratados na reunião”, como disse à Renascença o secretário e porta-voz da CEP, padre Manuel Barbosa.

Na última reunião do Conselho Permanente, a 22 de fevereiro, os bispos portugueses admitiram que na reunião da próxima quinta-feira seja possível “tomar orientações, em diálogo com as autoridades de saúde e de governo”, relativamente às celebrações com fiéis.

Na ocasião, a nota da CEP revelava que a Igreja acompanha “atentamente a situação da pandemia e confinamento geral, esperando que continue a evoluir favoravelmente para que seja possível retomar as celebrações presenciais nas comunidades cristãs”.