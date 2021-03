Bispo do Porto convida famílias a colocar crucifixo em casa

Partindo desta realidade, a diocese considerou ser “conveniente lançar uma forte campanha” para que todas as Igrejas domésticas, todas as famílias crentes, concedam “um lugar de destaque a um símbolo cristão no interior das suas casas”.

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, convida as famílias da diocese a colocarem um crucifixo em casa, como meio de “cultivar a fé, a esperança e a caridade”.

Neste contexto, a diocese pediu ao escultor Bruno Marques que idealizasse um crucifico “à base de três ideias principais: arte, abertura para a ressurreição e preço acessível a todas as famílias”.

“É esta cruz, identificada com o brasão da nossa Diocese e com a frase-síntese do plano pastoral, que gostaríamos de ver em todas as casas. Até como forma de assinalar este período obscuro das nossas vidas – o tempo de pandemia – do qual jamais nos esqueceremos: se nós sofremos tanto com ele, quanto mais o Senhor sofreu por nós!”, assinala D. Manuel Linda.

O plano pastoral da Diocese do Porto cimenta-se na expressão bíblica, ‘Como os ramos na videira’ e tem como o lema, neste ano, ‘Todos família, todos irmãos’.

“Será muito difícil assumir a fraternidade se não participarmos todos da mesma seiva daquela videira onde se inserem os ramos: Jesus Cristo”, reforça o responsável da Diocese do Porto, convidando todas as famílias cristãs da diocese a introduzirem o crucifixo nas suas casas.

“Este ou outro, pois a cruz ajuda-nos a elevar a mente para a luz de Deus e a cultivar a fé, a esperança e a caridade. E peço-lhes que ajudem as outras famílias a fazerem o mesmo. Também isto é apostolado”, finaliza o bispo do Porto.