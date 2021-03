FC Porto. Mbemba recupera de uma tendinite no joelho esquerdo

Mbemba, defesa-central do FC Porto, está a contas com uma tendinite no joelho esquerdo, depois de ter saído lesionado na meia-final da Taça de Portuigal contra o Sporting de Braga.

O congolês limitou-se a fazer tratamento e não deverá ser opção para o jogo de sábado contra o Gil Vicente, em Barcelos. Mbaye continuou a realizar apenas exercícios de treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, no Olival. Sérgio Conceição faz a antevisão da partida a partir das 12h30.

O Gil Vicente-FC Porto está marcado para sábado, às 18h00, em Barcelos, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.