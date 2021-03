PAN exige explicações sobre "despesas supérfluas" da presidência portuguesa da UE

O PAN quer explicações ao Governo português acerca de "despesas supérfluas e contratos de patrocínio" realizados no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), que foram noticiados pela imprensa internacional.

Em nota à imprensa, o grupo parlamentar do PAN informa ter dirigido uma série de perguntas ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na sequência de uma notícia do 'site' Politico segundo a qual a presidência portuguesa estaria a ter um "conjunto de despesas significativas com eventos que, devido à crise sanitária, estariam a ocorrer, maioritariamente, por via eletrónica".

A referida notícia, intitulada "A presidência 'fantasma' de Portugal do Conselho da UE acumula despesas presenciais", dá conta de despesas num valor superior a 260 mil euros para equipar um centro de imprensa em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, a sede da presidência portuguesa, "apesar de as conferências de imprensa estarem a decorrer 'online' e de jornalistas estrangeiros não se estarem a deslocar para Portugal".

O artigo aponta também despesas de mais de 35 mil euros com uma empresa vinícola e um contrato de quase 40 mil euros para a aquisição de "360 camisas e 180 fatos", numa altura "em que poucas pessoas se reúnem" e "em que várias pessoas estão a trabalhar a partir de casa".

A notícia do Politico refere ainda a assinatura de contratos de patrocínio pela presidência portuguesa como algo que "vai contra as boas práticas recomendadas pela UE".

Na nota, o PAN evoca a iniciativa que apresentou em janeiro passado para "assegurar que o Governo rejeitava todas as formas de patrocínio, direto ou indireto, da sua presidência e de quaisquer das suas atividades, procedendo para o efeito à resolução de todos os contratos de patrocínio existentes, e que houvesse a discussão de um conjunto de medidas para assegurar a inexistência de tais patrocínios em futuras presidências de outros países".