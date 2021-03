“Nas suas mãos, a floresta portuguesa”. Costa oferece bonsai a Marcelo como símbolo de um combate para durar

“Como símbolo da perenidade deste combate, da perseverança que temos que ter, queria depositar nas mãos do senhor Presidente da República, em forma de bonsai”, disse Costa.

O Conselho de Ministros desta quinta-feira acabou com um tom simbólico e jovial, quando o primeiro-ministro entregou um bonsai ao Presidente da República. António Costa salientou que a árvore era um símbolo da “perseverança” que a floresta e o país têm de ter, antes de entregar a pequena árvore a Marcelo Rebelo de Sousa.

Os dois falaram depois de uma reunião do Conselho de Ministros, que foi especialmente dedicado ao tema das florestas, e que foi presidido pelo Presidente da República. A ocasião serviu para assinalar o fim do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que entrará no seu segundo mandato a partir da próxima semana.

Marcelo Rebelo de Susa elogiou a aprovação de vários diplomas em torno das florestas e disse que foi sobretudo “debatida e apreciada aquilo que é uma estratégia nacional, que visa prevenir, muito mais do que combater os fogos florestais, e intervir naquilo que é decisivo para que haja ou não fogos florestais".