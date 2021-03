Do regime sucessório ao modelo NATO. O que esperar do Conselho de Ministros com Marcelo para mudar a floresta

A poucos dias de fechar o primeiro mandato, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é o convidado do Conselho de Ministros desta quinta-feira e escolheu como tema central as florestas, precisamente aquele que marcou os seus primeiros meses em Belém.



O Governo vai responder fazendo um ponto de situação sobre a reforma lançada depois dos trágicos incêndios de 2017 e aproveitar para aprovar mais algumas medidas, como a revisão do regime sucessório ou a aplicação de um modelo NATO aos incêndios.

Para apreciação ou aprovação, em cima da mesa estão diversos diplomas relacionados com a floresta, seja no que diz respeito ao seu ordenamento e gestão, seja no capítulo da prevenção e combate aos incêndios.

Quase três anos e meio depois do Conselho de Ministros extraordinário que em 2017 lançou uma reforma profunda de todo o sistema, continuam a surgir medidas, umas mais estruturais do que outras, oriundas de quase uma dezena de Ministérios, e com eficácia e aplicação pratica que vai do curto prazo até um período de 10 anos.

Uma estratégia para 10 anos

Enquanto etapa da reforma lançada na sequência dos trágicos incêndios de 2017, o destaque deste Conselho de Ministros vai para o Programa de Ação 2020-2030 que, na prática, reúne medidas concretas previstas no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que tinha sido aprovado pelo Governo em maio do ano passado.

Esse plano desenhado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), criada pelo Governo para o efeito, previa uma gestão integrada de todo o espaço florestal. Agora, o Programa de Ação - construído pela mesma agência - já apresenta projetos concretos para executar até 2030.

Ao todo, são 96 projetos que se encontram em fases distintas de existência porque se, por um lado, alguns - como o Plano de Transformação da Paisagem - já estão em marcha, outros ainda estão apenas no papel, sujeitos, entre outras coisas, a consulta pública e outros vão precisar seguramente de vários anos para serem uma realidade.

Para estes 10 anos de programa, o Estado reservou mais de 6 mil milhões de euros, qualquer coisa como 600 milhões por ano O ano passado, o primeiro da década abrangida, já foram gastos 299 milhões.