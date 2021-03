Carlos Moedas: “O meu projeto de vida é ser presidente da Câmara de Lisboa”

“A convicção que tenho é que vamos conseguir ganhar porque vamos conseguir aglomerar muita gente, mas assumirei sempre a responsabilidade dos cargos que me são confiados. Assumirei as responsabilidades [de vereador] se for esse o caso que não será”, respondeu, quando a Renascença perguntou se ocupará o lugar de vereador se não vencer.

Apresentou-se como “engenheiro”, no átrio da sua faculdade – o Instituto Superior Técnico - e com justificações emocionais e racionais para querer ser presidente da Câmara de Lisboa. Carlos Moedas, o candidato do PSD, apresentou a sua candidatura de viva voz uma semana depois de ter sido anunciado por Rui Rio. E anunciou-se como um candidato que quer tornar a capital mais humana e criadora de talentos.

Mas a emoção também contou quando decidiu trocar o “conforto” do que era atualmente a sua vida de administrador na Fundação Gulbenkian por esta candidatura, ainda por cima em “momentos incertos, instáveis e difíceis para todos” como os que se vivem.

“Este momento não era o momento de dizer não. Era o momento de dizer sim. Sim à minha cidade”, acrescentou, passando às justificações racionais da candidatura.

A primeira que apresentou foi o facto de ter voltado de Bruxelas para uma Lisboa com trânsito impossível e ruas sujas, “uma cidade que não cuida das pequenas coisas, daquelas pequenas coisas que fazem a grande diferença no dia-a-dia”.

Por isso, apresentou-se como o candidato que quer “congregar as forças não socialistas” para derrotar a “governação socialista” que há 14 anos governa Lisboa.

Para isso, conta com a escolha do PSD e o apoio do CDS, do PPM, do MPT e do Aliança. Com a Iniciativa Liberal as negociações ainda prosseguem. Mas quer, sobretudo, alargar esta candidatura à sociedade civil, a independentes, desencantados ou desinteressados da política.