Autárquicas. "Tanto Carlos Moedas como Fernando Medina vão ser primeiros-ministros"

João Taborda da Gama está convencido de que a corrida à Câmara Municipal de Lisboa será encabeçada por dois futuros primeiros-ministros: o atual presidente, Carlos Medina, e Carlos Moedas.

"Para mim é muito claro que tanto Carlos Moedas como Fernando Medina vão ser primeiros-ministros de Portugal. Portanto, este embate [autárquicas] tem este subtexto que nem é tão subtexto quanto isso, é uma coisa óbvia. Por isso, vai ser definidor até por isso", afirmou o comentador da Renascença, no habitual espaço de comentário no Turno da Tarde, com o presidente da Câmara de Lisboa.

João Taborda da Gama "não arriscaria" adivinhar quem será chefe de Governo primeiro, entre Carlos Moedas e Fernando Medina. Acredita, contudo, que "um resultado bom para qualquer um dos combatentes coloca-o numa posição forte dentro do seu partido".

"Há este pormenor que toda a gente que está na política odeia, que é: para se ser primeiro-ministro é preciso, primeiro, mandar no partido. Esse é a coisa difícil na política, muitas vezes mais chata", sustentou.

Seja quem for o vencedor, Taborda da Gama defende que a candidatura de Carlos Moedas é "excelente notícia" para o PSD, para Lisboa e para o país.

"O PSD dá uma prova de vida, de conseguir mobilizar pessoas competentes e apresentar uma candidatura forte. Isso é importante até a nível nacional, na perspetiva de haver uma oposição que se afirma. É positivo nesta altura difícil do país", sublinhou o comentador.