​Tragédia de Entre-os-Rios. “Acredito agora que eles morreram em vão”

O comandante lembra ainda as dificuldades das várias forças mobilizadas para resgatar pessoas e viaturas - em especial nas primeiras horas. “Foi uma operação muito complicada, tendo em conta muitos fatores. Com as correntes de água, não era possível meter qualquer meio no rio Douro para tentar resgatar qualquer corpo que estivesse dentro do autocarro, ou dentro dos carros que tinham lá caído. Foi muito difícil, muito difícil”, explica Joaquim Rodrigues.

Joaquim Rodrigues, atualmente comandante dos bombeiros de Castelo de Paiva, sentiu-se fora da realidade. “Quando lá cheguei e me deparei com o cenário que lá estava, na altura, parecia um sonho. Ainda hoje, não só passando lá, mas passando lá fico com uma imagem de desilusão por não ter conseguido fazer mais por quem lá ficou”, diz.

Os sucessos e insucessos das operações estavam nos noticiários de Portugal e do Mundo. Para o local foram destacados repórteres de órgãos de informação estrangeiros. Menos de 24 horas depois, um ministro caía. Jorge Coelho, do Equipamento Social. A frase “a culpa não pode morrer solteira” ainda hoje ecoa, quando o desastre é recordado. Era, precisamente, nas notícias que Felicidade Moreira, natural da freguesia de Raiva, se informava sobre os trágicos acontecimentos.

Mortes em vão, promessas por cumprir

O impacto na freguesia de Raiva, onde vive, foi avassalador e Felicidade Moreira acredita que o luto ainda está por fazer. “Eu falo da tragédia, mas percebe-se, vinte anos depois, que muitos familiares não falam. Temos familiares que falam e agora deixaram de falar. Isso significa que o luto não está feito. E quando eles nos dizem que não vão falar porque o assunto está encerrado, acredito que se eu não falo nele o assunto não está arrumado”, considera.

Toda a região recorda com mágoa as perdas humanas. A freguesia de Santa Maria de Sardoura também foi atingida. Em Oliveira do Arda, Fátima não perdeu familiares, mas sente a tragédia ainda hoje. “Perdi colegas e dessas colegas filhos que também morreram. Fica sempre a memória e as saudades, no coração, dessas pessoas”, lamenta.

Com a Justiça a não encontrar responsáveis, Felicidade Moreira, que integra os órgãos sociais da Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios, lamenta que a queda do tabuleiro não tenha permitido uma evolução imediata no país. “A envolvência, o número de pessoas que morreram, tinham que obrigatoriamente ser transformadora do nosso Mundo, em especial do nosso país. De facto, acredito agora que eles morreram em vão. Tivemos o caso de Pedrógão, o caso de Borba…”, exemplifica.

Já o comandante da corporação de Bombeiros de Castelo de Paiva lembra que foram deixadas muitas promessas na região. Joaquim Rodrigues lamenta que o concelho permaneça isolado na interioridade. “O dito IC35 foi prometido há vinte anos e ainda hoje não se sabe se vai arrancar. Foi prometida a ligação Castelo de Paiva-Santa Maria da Feira e ainda hoje está tudo na mesma”, refere. A nova ponte, ali no abraço entre Tâmega e Douro não sara uma ferida de vinte anos.