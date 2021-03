Queda de elevador mata trabalhador em Odivelas

Um trabalhador da construção civil morreu esta quinta-feira, na Ramada, no concelho de Odivelas, em resultado da queda de um elevador.



O acidente na avenida Amália Rodrigues provocou ainda um ferido ligeiro, disse ao “Correio da Manhã” fonte dos bombeiros.

O elevador que caiu estava no exterior do edifício e serviu de apoio aos trabalhos de construção num edifício.

As circunstâncias em que ocorreu a queda vão ser investigadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).