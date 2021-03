Primeiros lince-ibérico de 2021 nascem em Silves

A primeira fêmea nascida no Centro Nacional de Reprodução do Lince-ibérico de Silves, no Algarve, deu à luz três crias, no âmbito do programa luso-espanhol de conservação desta espécie ameaçada de extinção, anunciou a gestora do centro.

As crias nasceram a 27 de fevereiro e são as primeiras da época de reprodução de 2021, fruto do acasalamento da fêmea Jerumenha, de nove anos, com o macho Juncabalejo, que também tem nove anos e chegou ao Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico (CNRLI) em novembro passado, esclareceu o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), gestor do centro.

“Juromenha, filha da Biznaga e do Drago, é a primeira fêmea nascida no CNRLI a parir dentro do Programa de Conservação Ex-Situ do Lince-ibérico e um dos dois primeiros linces-ibéricos criados artificialmente com êxito pela equipa técnica do CNRLI”, precisou a mesma fonte num comunicado.