​Ordem dos Médicos quer prioridade na vacinação para doentes com esquizofrenia

A Ordem dos Médicos defende que as pessoas com esquizofrenia devem ter prioridade no acesso à vacina contra a Covid-19.

Em comunicado, o Colégio de Psiquiatria da Ordem sublinha que há diversos estudos científicos que concluem que as pessoas com doença mental grave têm uma maior probabilidade de morrer se contraírem o vírus do que a população em geral.

Por este motivo, defende a Ordem dos Médicos, está na hora de o "Serviço Nacional de Saúde oferecer mais e melhor aos portugueses que são portadores de doença mental grave".

Na nota, o Colégio de Psiquiatria acrescenta que este “será, mais que um ato de justiça face aos robustos dados epidemiológicos disponíveis, um imperativo ético na luta contra o estigma face à doença mental e na proteção dos mais vulneráveis nesta pandemia”.

Segundo as mais recentes informações sobre o processo de vacinação, foram até ao momento administradas 900.831 mil vacinas, das quais 632.450 foram primeiras doses e 268.381 já completaram o esquema vacinal.

Em Portugal, morreram 16.430 pessoas dos 806.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.